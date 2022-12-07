الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث بولاق الدكرور تصطاد «فتحى الأبيض» وبحوزته 30 كيلو بودر

ارشيفية
ارشيفية

وجّهت مباحث الجيزة ضربة قاصمة لأكبر عصابة مخدرات ببولاق الدكرور بالجيزة من خلال إحباط ترويج كمية كبيرة من مخدر البودر بلغت قيمته قرابة 40 مليون جنيه.  

معلومات وردت للعقيد محمد الصغير، مفتش مباحث فرقة الغرب، أكدتها تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور باتجار عاطل شهرته "فتحي الأبيض" في المواد المخدرة متخذًا دائرة القسم مسرحًا لترويج مخدر البودر على عملائه.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، ورصد ضباط مباحث بولاق الدكرور نشاط زعيم العصابة عدة أيام حتى تم تحديد ساعة الصفر لضبطه متلبسًا بعد استئذان النيابة العامة. 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية ترأسها النقيب إسلام عبداللطيف معاون مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم في أحد الأكمنة وبحيازته 30 كيلو جرامًا من مخدر البودر وعدد من أمبولات الكيتامين، ومشغولات ذهبية وطبنجة ومبلغ مالي نحو 1.5 مليون جنيه.

وتقدر قيمة المضبوطات بنحو 40 مليون جنيه، فتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

مباحث الجيزة مخدرات بولاق الدكرور مخدر البودر الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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