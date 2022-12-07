الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير تغيرات مناخية يكشف جهود الدولة فى حماية الشواطئ

حماية الشواطئ
حماية الشواطئ

أوضح الدكتور  السيد صبري، خبير التغيرات المناخية، تفاصيل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في حماية الشواطيء وفقًا للتوجيهات الرئاسية، قائلًا: "إن حماية الشواطئ تتبناه الدولة المصرية منذ فترة طويلة".

أضاف السيد صبري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث الأخبار، المذاع على فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن السواحل المصرية هي الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، لافتًا إلى أن هناك مناطق في السواحل الشمالية منخفضة عن سطح البحر، وبالتالي تتضاعف المخاطر.

وأوضح أنه يوجد لدينا في مصر مركز بحوث الشواطئ، وهو معني بإجراء البحوث المختلفة على تأثير مياه البحر وتأثير التغيرات المناخية على الشواطئ وعلى المناطق الساحلية، كما توجد أيضًا لدينا هيئة حماية الشواطئ، هدفها عمل الصيانة وحماية الشواطئ بالأماكن المختلفة طبقًا للمخاطر التي تتعرض إليها هذه المناطق.

وأشار إلى أن حماية الشواطئ هي عملية مكلفة للغاية، حيث تتكلف مبالغ طائلة ويؤخذ حاليًا بمبدأ الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، لافتًا إلى أن كل هذه المناطق لا تعالج بنفس الطريقة، حيث تعالج كل منطقة طبقًا لنوع المخاطر التي تتعرض لها. 

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