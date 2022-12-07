غدًا.. افتتاح معرض صنع فى دمياط للأثاث بمشاركة 74 عارضًا

كشف الدكتور حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط، عن تفاصيل انطلاق معرض صنع في دمياط للأثاث بأرض المعارض بمدينة نصر.

وقال "شبكة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم إن معرض صنع في دمياط مفتوح أمام الجمهور بدءًا من الغد.

أضاف أن المعرض ضمن سلسلة معارض صنع في دمياط بين جهاز حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحافظة دمياط، لافتًا إلى أن بداية المعرض كانت في 2016 وأن الدورة الحالية تعد الـ16 للمعرض.

أشار إلى أنه تتم بمشاركة أكبر عدد من المشاركين يقدر بـ74 عارضًا كلهم من دمياط من مستفيدي جهاز تنمية المشروعات والذين يتمتعون بخدمات مالية وغير مالية، إضافة إلى وجود عملاء من البريد والغرفة التجارية كلهم تحت سقف واحد في أرض المعارض.