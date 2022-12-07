الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«حقوق الشيوخ» تحذر من شائعات الإجراءات الضريبية: «تستهدف هز ثقة المواطن بالجهاز المصرفى»

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

حذرت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، من الشائعات التي أثيرت مؤخرًا بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية، قائلة إن هناك فئة من المواطنين تنتهز أي فرصة لإثارة اللغط لخلق حالة من الذعر والبلبلة لدى المواطنين.

وتابعت إسحق في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أن فلسفة القانون تنافت تمامًا مع الشائعات التي أثيرت حوله، موضحة أنها بنيت على أساس تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليست مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

وبعثت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ رسالة طمأنة للجميع، قائلة إن التعديلات لا تتعلق بالأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين في الدولة، كما أنها لا تتعلق أيضًا بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

وطالبت النائبة بضرورة التصدي السريع من جانب مؤسسات الدولة لمثل هذه الشائعات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري، لدورها في هز ثقة المواطن بالجهاز المصرفي، منوهة بأن توقيت هذه الشائعات صعب لأنها تأتي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

الاجراءات الضريبية الاقتصاد المصرى التضامن الاجتماعي الحرب الروسية الجهاز المصرفي النائبة رشا اسحق قانون الاجراءات الضريبية

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