الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مانشستر يونايتد يخسر برباعية أمام قادش وديا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تعرض فريق مانشستر يونايتد للخسارة أمام فريق قادش الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، استعدادا لاستئناف الموسم عقب كأس العالم.

وأشرك إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل غالبيته من الشباب وأجرى عدة تبديلات في الشوط الثاني.

افتتح قادش في التسجيل بالدقيقة 8، عن طريق كارلوس جارسيا، وأضاف أنتوني لوزانو الهدف الثاني في الدقيقة 13، قبل أن يقلص الفرنسي أنتوني مارسيال الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتأخر يونايتد 2-1.

وفي الشوط الثاني، أدرك الشاب كوبي ماينو التعادل بالدقيقة 48، قبل أن يعود قادش ويتقدم مجددًا بهدفي روبن سوبرينو وتوماس ألاركون، في الدقيقتين 57 و77، لينتهي اللقاء بخسارة يونايتد 4-2.

يذكر أن يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة.

مانشستر يونايتد قادش مباراة ودية أنتوني مارسيال

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