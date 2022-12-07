استشارى نفسى: فشل العلاقات العاطفية يصيب بالاكتئاب

كشف الدكتور محمد عبدالعال، استشارى الطب النّفسي والعلاقات الأسرية، عن تفاصيل جديدة عن بعض الأمراض النفسية وعلى رأسها الاكتئاب.

وقال عبدالعال، خلال لقائه ببرنامج "مصر جديدة" المُذاع عبر فضائية "EtC"، مساء الأربعاء، إن الشخص المكتئب لا يستطيع الإبداع والانتاح في عمله، مشيرًا إلى أن الاكتئاب من أخطر الأمراض النفسية التى من الممكن أن تسبب الانتحار أو الموت: "تلت العالم مكتئب".

أضاف أن الإنسان بطبعه لديه انطباع وأعراض نفسية لا يستطيع السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا من الأشخاص تُخرج اكتئابها فى المشي أو فى العمل أو فى حركات لا شعورية فى الجسم.

وتابع "هز القدمين وقضم الأظافر واللعب في الشعر أثناء الجلوس نوع من الاكتئاب"، موضحًا أن قضم الأظافر يلجأ إليه الشخص للتخلص من التوتر، إن صفات الشخص المكتئب ليس له شغف في الحياة، ويري العالم من حوله بنظرة مختلفة، وضحكة المكتئب تكون مزيفة".

وأكد أن المرض النفسي كالمرض العضوي يحتاج للعلاج والاعتقاد بأنه يتعلق بالإيمان اعتقاد خاطئ، لافتًا إلى أن المرض النفسي لا علاقة له بتدين الشخص وأى إنسان معرض للمرض النفسي.

وواصل أن التفكير المفرط من أهم عوامل الاكتئاب، وهو شخص متردد جدًا، لافتًا إلى أن الشخص المريض نفسيًا له علاج وعلاج نهائي: "الشاب الذي رمى نفسه من برج القاهرة والشخص المكتئب يصل للأمور بشكل جاد حتى لو كان هزار".