الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مدير مخزن حجب 13.5 طن سكر ومكرونة عن التداول في الجيزة

حبس
حبس

ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 13.5 طن سكر ومكرونة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السكر والمكرونة داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 13.5 طن سكر ومكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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