الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: ميناء الإسكندرية يستحوذ على 36% من الصادرات المصرية

صادرات
صادرات

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على نسبة 36.2% من إجمالى الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية، بقيمة 14 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 8.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.6 مليار دولار.


وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى ارتفاع صادرات مصر عبر ميناء السويس لـ8.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 7.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار، كما ارتفعت صادراتها عبر المطارات إلى حدود 5.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 170.7 مليون دولار.


وسجلت الصادرات المصرية عبر ميناء دمياط، 2.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 2.080 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 208.6 مليون دولار، وارتفعت الصادرات عبر ميناء بورسعيد لـ 1.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 1.044 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 345.3 مليون دولار.


بينما تراجعت الصادرات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 125.5 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات عبر ميناء القصير والبحر الأحمر إلى حدود 45 ألف دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 13.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 13.6 مليون دولار.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ميناء الإسكندرية مطارات الصادرات المصرية ميناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

قانون الإجراءات الضريبية: «أسراركم فى أمان»

خبير الزراعة الحيوية محمد يوسف: مؤتمر المناخ COP27 حقق مكاسب متعددة للقطاع الزراعى فى مصر والعالم

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

«شعبة الدواجن»: أزمة الأعلاف ترفع أسعار البيض مجددًا

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى المؤتمر العلمى للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟