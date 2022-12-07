الإحصاء: ميناء الإسكندرية يستحوذ على 36% من الصادرات المصرية

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن ميناء الإسكندرية يستحوذ على نسبة 36.2% من إجمالى الصادرات المصرية عبر المنافذ الحدودية، بقيمة 14 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 8.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.6 مليار دولار.



وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى ارتفاع صادرات مصر عبر ميناء السويس لـ8.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 7.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار، كما ارتفعت صادراتها عبر المطارات إلى حدود 5.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 5.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 170.7 مليون دولار.



وسجلت الصادرات المصرية عبر ميناء دمياط، 2.2 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 2.080 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 208.6 مليون دولار، وارتفعت الصادرات عبر ميناء بورسعيد لـ 1.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 1.044 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 345.3 مليون دولار.



بينما تراجعت الصادرات عبر ميناء الدخيلة إلى حدود 1.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 125.5 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات عبر ميناء القصير والبحر الأحمر إلى حدود 45 ألف دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 13.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 13.6 مليون دولار.