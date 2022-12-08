مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الخميس 8-12-2022

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها المحددة التزامًا بأوامر الله، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب خطوط الطول وموقعها الجغرافي، وتعرض الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم في مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحاً

موعد أذان الظهر: 11:46 صباحاً

موعد أذان العصر: 2:36 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:55 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:12 صباحاً

موعد أذان الظهر: 11:52 صباحاً

موعد أذان العصر: 2:39 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحاً

موعد أذان الظهر: 11:34 صباحاً

موعد أذان العصر: 2:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:48 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:08 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 5:02 صباحاً

موعد أذان الظهر: 11:42 صباحاً

موعد أذان العصر: 2:31 مساءً

موعد أذان المغرب: 4:50 مساءً

موعد أذن العشاء: 6:13 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر: 5:27 صباحاً

موعد أذان الظهر: 12:16 صباحاً

موعد أذان العصر: 3:17 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:37 مساءً

موعد أذان العشاء: 6:55 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط