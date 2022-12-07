"مكافحة الإدمان": انخفاض نسب التعاطى فى مصر و15 ألف مواطن تقدموا للعلاج

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي بوزارة التضامن، إن نسبة التعاطي في مصر تسير بالتوازي مع النسب العالمية: "نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري بالدولة كانت مرتفعة بصورة كبيرة".

التعافي من الإدمان

وأكد عثمان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم الكشف عن ٦٠٠ ألف موظف داخل الجهاز الإداري بالدولة، وهذا الكشف يكون بالمفأجاة البحتة.

مراكز علاج الإدمان

وأضاف أنه تقدم ١٥ ألف موظف للتعافي من الإدمان خلال ٢٠٢٢، وهناك انخفاض في نسب التعاطي في مصر.

وأشار إلى أنه يتقدم للعلاح من الإدمان ١٥٠ ألف مواطن سنويًا، وهذا العدد الكبير دليل على الثقة في الدولة المصرية ومراكز علاج الإدمان: "تم تدشين ١٨ مركز علاجي لعلاج الإدمان لتغطية أكثر من ٧ محافظات، ومع بداية عام ٢٠٢٥ سيتم تغطية جميع المحافظات".