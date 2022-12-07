الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو مبادرة «ابدأ»: هدفنا إعداد عامل مصرى محترف مؤهل لسوق العمل

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

أوضحت ياسمين كمال، عضو المبادرة الوطنية "ابدأ" آليات المبادرة في صقل مهارات العامل المصري وتأهيله لسوق العمل، قائلة: "هدفنا تأهيل العامل المصري من خلال إعداد عامل محترف ومثقف ومؤهل لسوق العمل طبقصا لمتطلبات سوق العمل والمعايير الدولية".

أضافت ياسمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر فضائية extra news، أن المبادرة تحتوي على محور التدريب والبحث والتطوير، يهتم بالعنصر البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي لأي عملية صناعة ناجحة.

وأوضحت أنه يتم تحديد المحافظات التي يتم العمل عليها من خلال دراسة بعض المؤشرات، من حيث طموحات المحافظة في الخريطة الاستثمارية الخاصة بها، المنتجات المميزة لديها، الفئة المستهدفة من المحافظة، والعمالة المستهدفة وتحديد عمرها، ونوعها سواء كانوًا ذكورًا أو إناثًا، فئات مستهدفة مثل ذوي الهمم. 

وأكدت أنه يتم استهداف كل محافظات مصر، لافتة إلى أن أول محافظة بدأنا العمل بها كانت محافظة سوهاج، وتم البدء فيها من خلال مبادرة "ابدأ حياة"، حيث انعقدت الدورة الأولى منها بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة الإنتاج الحربي.

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