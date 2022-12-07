ليكيب: دانيلو بيريرا ونونو مينديز يغادران معسكر البرتغال للإصابة

كشفت تقارير صحفية عن انتهاء مشاركة ثنائي منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم، قطر 2022، وخروجهما من معسكر الفريق للإصابة.

وحقق المنتخب البرتغالي فوزًا عريضًا على حساب منتخب سويسرا، أمس، في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022 بستة أهداف مقابل هدف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن دانيلو بيريرا، ونونو مينديز، لاعبي منتخب البرتغال أنهت الإصابة مشاركتهما مع منتخب بلادهما في مونديال قطر.

ويلتقي منتخب البرتغال بمنتخب المغرب في مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم، يوم السبت المقبل في الخامسة عصرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال تناقش مع نظيره في نادي باريس سان جيرمان، والذي يلعب له الثنائي المذكور، بشأن إصابتهما والبرنامج العلاجي لهما.

وأكدت ليكيب أن الثنائي سيعودان إلى باريس صباح الغد من أجل استكمال عملية التأهيل الخاصة بهما في العاصمة الفرنسية.

وتعرض دانيلو بيريرا للإصابة في الضلوع أثناء مشاركته في مباراة غانا بدور المجموعات، والتي انتهت بفوز البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليغيب عن باقي مباريات منتخب بلاده.

ويعاني بيريرا من إصابة في الضلوع، بينما تعرض نونو مينديز لإصابة في الفخذ، وبات من الصعب لحاقهما بالمباريات المقبلة من المونديال.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لاستكمال منافسات بطولة الدوري الفرنسي عقب انتهاء بطولة كأس العالم، كما تنتظره مواجهة نارية في شهر فبراير المقبل ضد بايرن ميونخ الألماني، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل منتخب البرتغال من دور المجموعات لكأس العالم على صدارة المجموعة الثامنة بعدما حصد 6 نقاط، والتقى المنتخب السويسري الذي احتل وصافة المجموعة السابعة.

وفي حالة فوز منتخب البرتغال على المغرب سيواجه الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا في الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022.