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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب تراجعه لليوم الثاني على التوالي  خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – إلى 1720 جنيه متراجعًا بأكثر من 100 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد بدأت في ارتفاعها منذ بداية الأسبوع الجاري، حيث تخطت مستوى 1800 جنيه، مما دفع العديد من محلات الصاغة لوقف التداول لحين استقرار الأسعار، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الخميس 8-12- 2022. 

سعر الذهب اليوم 

  • سجل الذهب عيار 24 :  بيع 1,920 جنيه  شراء 1,966 جنيه.
  • عيار 22:   بيع 1,760 جنيه شراء 1,802 جنيه.
  • عيار 21:   بيع 1,680 جنيه شراء 1,720 جنيه.
  • عيار 18:   بيع 1,440 جنيه شراء 1,474 جنيه.

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  • عيار 14:   بيع 1,120 جنيه شراء 1,147 جنيه.
  • عيار 12:   بيع 960 جنيه شراء 983 جنيهًا.
  • الأونصة: بيع 59,712 جنيه شراء 61,134 جنيه.
  • الجنيه الذهب: بيع 13,440 جنيه شراء 13,760 جنيه.
  • كيلو الذهب : بيع 1,920,000 جنيه شراء 1,965,714 جنيه.

سعر الذهب العالمي 

ارتفع سعر الذهب العالمي مستغلًا التراجع الذي يسحلع سعر الدولار، وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر 0.5% أو ما يعادل 9.5 دولار إلى مستويات 1791.5دولار، وصعدت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي في حدود 8 دولار إلى مستويات 1778 دولار بزيادة 0.4%.

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سعر الذهب في سوق المال 

الوحدة    جنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,413 جنيه$57.33
سعر الذهب عيار 221,295 جنيه$52.55
اسعار الذهب عيار 211,236 جنيه$50.16
اسعار الذهب عيار 181,060 جنيه$43.00
سعر الذهب عيار 14824.17 جنيه$33.44
سعر الذهب عيار 12706.43 جنيه$28.66
سعر الذهب عيار 9529.82 جنيه$21.50
اسعار أوقية الذهب43,940 جنيه$1,783
اسعار جنيه الذهب9,890 جنيه$401.31
اسعار كيلو الذهب1,412,859 جنيه$57,328
الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب جنيه الصاغة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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