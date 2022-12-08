سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 8-12-2022

واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلًا مستوى قياسي، حيث وصل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري إلى 24.5672 جنيه مصري للشراء، و 24.6425 جنيه مصري للبيع، وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار حتى منتصف ديسمبر المقبل، حيث يدرس صندوق النقد الأجنبي الملف المصري لتحديد توقيت صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 24.5672 جنيه مصري للشراء، و 24.6425 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر: 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.

الدولار في البنك الاهلي المصري : 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع داخل البنك الأهلي .

الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي : 24.58 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي .

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة : سعر 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.

أسعار الدولار اليوم في بنك الإسكندرية : 24.59 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع.