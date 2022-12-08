الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 8-12-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلًا مستوى قياسي، حيث وصل سعر الدولار حسب شاشات البنك المركزي المصري إلى 24.5672 جنيه مصري للشراء، و 24.6425 جنيه مصري للبيع، وسط توقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار حتى منتصف ديسمبر المقبل، حيث يدرس صندوق النقد الأجنبي الملف المصري لتحديد توقيت صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد.

سعر الدولار اليوم 

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 24.5672 جنيه مصري للشراء، و 24.6425 جنيه مصري للبيع.
  • سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر: 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.
  • الدولار في البنك الاهلي المصري : 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع داخل البنك الأهلي .
  • الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي : 24.58 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع داخل البنك التجاري الدولي .
  • سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة : سعر 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.
  • أسعار الدولار اليوم في بنك الإسكندرية : 24.59 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع.

مدبولى: الحكومة تتحرك وفق خطة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها

انخفاض مفاجئ.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 80 جنيها اليوم الأربعاء

  • استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي :  عند 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.
  • الدولار في بنك قناة السويس: 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك البركة: 24.54 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
txt

توقعات أسعار العام الجديد.. هل سينخفض سعر الذهب في 2023؟

 

الدولار البنك المركزي المصري بنك مصر البنك الأهلي المصري جنيه مصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الخميس 8-12-2022

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

ضبط 930 جرام مشغولات ذهبية على جسد راكب بمطار القاهرة

دعاء و أذكار الصباح اليوم الخميس 8-12-2022

الخارجية الروسية: لن نقدم أى تنازلات فى مفاوضات التوازن الاستراتيجى مع الولايات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟