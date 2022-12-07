الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وسيم السيسى: الموسيقى المصرية هى الأجمل فى العالم

وسيم السيسي
وسيم السيسي

كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، عن أهمية الموسيقى المصرية خاصة بعد مناقشة إنشاء المشروع القومي لإحياء الموسيقى المصرية القديمة. 
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، إن الموسيقي يكفي أن الإنسان له فصان من المخ، الفصل الأيسر يسمونه العلماء الفص التقليدي، والفصل الأيمن الخاص بالإبداع والإتيان بكل ما هو جديد والذي به تتقدم الشعوب، وأن غذاء الفصل الأيمن الفنون وعلى رأسها الموسيقى.

أضاف أنه إذا كان للأوتار أن تنحني فعليها أن تنحني لموسيقى مصر القديمة وإن كان لأصابع البيانو أن تتراقص مرحًا وفرحًا فلها أن تترقص لموسيقى مصر القديمة. 


وأشار إلى أنه يكفي أن أفلاطون نفسه قال: علموا أولادكم الموسيقى المصرية ولا تعلموهم الموسيقي اليونانية، لأن الموسيقي المصرية هي أجمل وأكمل موسيقيًا في العالم كله، علموهم من مصر كيف يتذوقون الفنون ثم بعد ذلك أغلقوا السجون حسب مقولة أفلاطون الشهيرة.

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