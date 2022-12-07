أشرف صبحى: مصر استضافت 161 بطولة عالمية خلال الفترة الماضية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وساباتينو أراكو، رئيس الاتحاد الدولي للانزلاق World skate، والسيد كوتي ناتانيال رئيس الاتحاد الإفريقي للانزلاق، حفل افتتاح البطولة الإفريقية لألعاب الانزلاق، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 الى 11 ديسمبر الحالي، بمضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، بحضور السيد ياسر الشامي رئيس الاتحاد المصري للانزلاق للهواة.

تقدم صبحي، بالترحيب بالضيوف، مشيرًا إلى أن استضافة مصر البطولة على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي، تعكس قدرة الدولة المصرية على استضافة البطولات المختلفة القوية، بفضل البنية التحتية التي شهدت طفرة وتطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن الاتحاد المصري قام بجهود كبيرة في التطور باللعبة ونشرها في مصر، وهو الأمر الذي وصل بنا الآن إلى استضافة بطولة إفريقيا، مشيرًا إلى القدرات التى تتمتع بها الدولة المصرية فى شأن استضافة وتنظيم مختلف البطولات والمنافسات الرياضية العالمية بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو الأمر الذي انعكس من خلال استضافة مصر 161 بطولة عالمية على أرض مصر خلال الأعوام القليلة الماضية.



واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته بالتوفيق لجميع المشاركين في البطولة، وتقديم أداء جيد خلالها.

فيما أعرب ساباتينو أراكو، رئيس الاتحاد الدولي للانزلاق، عن سعادته البالغة بتواجده في مصر، موضحًا أن الروح والتعاون والإصرار على التطور تحت قيادة حكيمة من الرئيس السيسي، هي ما قادت البلاد إلى هذه الطفرة الكبيرة، مؤكدًا أنه سيعود مرة أخرى لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

تضم البطولة الإفريقية لألعاب الانزلاق ألعاب "فري استايل - سباقات سرعة"، ويشارك فيها ما يقارب من 600 لاعب ولاعبة من 14 بلد وهم: "أنجولا - بنين - السودان - ساحل العاج - الكاميرون - السودان - جنوب إفريقيا - غينيا - نيجيريا - سيراليون - زامبيا - الكونغو - بالإضافة إلى مصر البلد المنظمة".