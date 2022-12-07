ضبط تاجر مخدرات ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة في منطقة بولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة المعلومات.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم يدعى فتحي الأبيض، متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبحوزته 30 كيلو جرام مخدر البودر، ومشغولات ذهبية ومبلغ مالي مليون ونصف المليون.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار فيها، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.