فينسيوس جونيور: ما زال لدينا الكثير من الاحتفالات لم نفعلها

تحدث فينسيوس جونيور، جناح المنتخب البرازيلي وفريق ريال مدريد الإسباني، عن الطريقة التي سيتبعها منتخب بلاده في مواجهة كرواتيا، في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الكرواتي، يوم الجمعة المقبل في الخامسة عصرًا، ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022، على استاد المدينة التعليمية.

وقال فينسيوس جونيور في مؤتمر صحفي: "الخصم سيكون مختلفًا تمامًا عن مباراة كوريا، سيضغط من مناطق متأخرة لإبطال مفعول قدراتنا الهجومية".

وحقق المنتخب البرازيلي فوزًا كبيرًا على منتخب كوريا الجنوبية في مباراة دور الـ16 بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأضاف: "في هذه البطولة تعلمت أنه الأهم هو أن تحافظ على تركيزك من البداية وحتى النهاية".

وعن الاحتفالات الراقصة للاعبي البرازيل، أجاب فينسيوس: "ما زال لدينا المزيد من الاحتفالات لم نفعلها، بعض الأشخاص يحبون الشكوى عندما يرون شخصًا ما سعيد، ونحن دائمًا سعداء، أتمنى أن نواصل مواصلة الرقص واللعب بشكل جيد للتأهل للنهائي بنفس الإيقاع".

واستطرد: "الأهداف هي أكثر لحظة سعيدة في كرة القدم، لسنا وحدنا السعداء في هذه البطولة، البلاد بأكملها سعيدة".

واستكمل: "علينا الاستمرار بسعادتنا لأن هناك المزيد يدعموننا أكثر ممن يقفون ضدنا".

فينسيوس جونيور يشارك في كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته ولعب 3 مباريات سجل هدفًا وصنع 2 لزملائه في المنتخب.

ولعب فينسيوس جونيور 19 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي الأول، بدأها في سبتمبر 2019، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وتأهل المنتخب البرازيلي لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وواجه منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ16، وانتصر عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي حال فوزه على منتخب كرواتيا سيواجه الفائز من منتخبي هولندا والأرجنتين في الدور نصف النهائي للبطولة.