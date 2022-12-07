ضبط صاحب مخزن حجب 21 طن أرز وسكر عن التداول بغرض الاحتكار فى الجيزة

تمكن رجال مباحث التموين بالجيزة، من ضبط صاحب مخزن تابع لمصنع لتعبئة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب 21 طن أرز وسكر وزيت طعام عن التداول لغرض الاحتكار، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وكان اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز والسكر وزيت طعام داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 21 طن أرز وسكر وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.