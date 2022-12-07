ضبط صاحب محطة وقود متهم ببيع مليون لتر سولار فى السوق السوداء

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط صاحب محطة لتموين السيارات، لقيامه ببيع قرابة مليون لتر سولار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر فى البحر الأحمر.

تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارًا من مباحث التموين بالبحر الأحمر يفيد بضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة البحر الأحمر لقيامه ببيع قرابة مليون لتر مواد بترولية "سولار" في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.