الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محطة وقود متهم ببيع مليون لتر سولار فى السوق السوداء

ضبط
ضبط

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط صاحب محطة لتموين السيارات، لقيامه ببيع قرابة مليون لتر سولار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر فى البحر الأحمر.

تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارًا من مباحث التموين بالبحر الأحمر يفيد بضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة البحر الأحمر لقيامه ببيع  قرابة مليون لتر مواد بترولية "سولار" في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستيلاء على الدعم المقرر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

الولايات المتحدة: الإعدام العلنى الذي نفذته طالبان «تصرف حقير»

«اقتصادية النواب»: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا تتعلق بالأمور الحياتية

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

مؤسسي قيادة الانتفاضة الفلسطينية الأولى يكشفون كواليس انطلاق «انتفاضة الحجارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟