وحدة حماية الطفل تلزم أهلية الطفلين المخطوبين بالشرقية بتوقيع إقرارات لمنع تزويجهما

وصل فريق من ديوان عام محافظة الشرقية، و المجلس القومى للأمومة والطفولة، لمنزل طفلي واقعة الخطوبة، بمركز اولاد صقر، وتم التفاض معهما، وتوقيعهما على إقرارات بعدم تزويج او خطبة الأطفال فى ذلك السن.

و قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدث الرسمى لمحافظ الشرقية، أن وحدة حماية الطفل، بديوان عام محافظة الشرقية، والمشرف العام عليها المهندسة لبنى عبد العزيز، نائب بمحافظ الشرقية، قد اتخذت خطوات سريعة حيال الموقف، وذلك فور تداول صورا لخطبة طفلين بمحافظة الشرقية ، لم يتجاوز عمرهما ال 12 عام، حيث وجهت المهندسة لبنى بتحرى الواقعة واتخاذ ما يترتب على تداعياتها سريعا بكل يوقف خدش براءة الأطفال وع\تعريضهما للخطر جسديا ونفسيا.

و أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم، فى تصريحات صحفية خاصة لـ “الدستور” أن المهندسة لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقية والمشرف العام علي وحدة حماية الطفل بالديوان قد وجهت فربقا قام بزيارة أسر الاطفال وتوعيتهم وأخذ التعهدات اللازمه عليهم وتعهدوا بحذف الفيديوهات والصور وعدم إتمام اى خطوبه أو زواج قبل بلوغ السن القانوني.

من جانبها أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز، أنه فى حالة عدم الإستجابة من ذوى الأطفال، كان لزما ان يتم إتخاذ إجراءات قانونية قد تصل لإحالتهم للنيابة العامة .

و أكدت أن وحدة حماية الطفل بالديوان العام تعمل علي حماية الطفل وتقديم الدعم اللازم وإستقبال اي شكوي تتعلق بالعنف ضد الأطفال والعمل علي حمايتهم والمساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محددة لحماية الأطفال المعرضين للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان.

وشهدت إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء، حفل خطوبة أصغر عروسين من عائلة واحدة، العروس “سما.أ.ع”، في الصف الرابع الابتدائي، والعريس “زياد.ه.ع” في الصف السادس الابتدائي، يبلغ من العمر 12 عامًا، والعروس 10 سنوات.

وأكد أهالي العروسين أنه سيتم الزواج عقب اتمامهما السن القانونية دون الوقوع فى خطأ الزواج المبكر.

أسرة الطفلين المخطوبين بالشرقية

أسرة الطفلين المخطوبين بالشرقية

أسرة الطفلين المخطوبين بالشرقية

أسرة الطفلين المخطوبين بالشرقية

أسرة الطفلين المخطوبين بالشرقية