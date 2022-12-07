تنطلق منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم، قطر 2022، يوم الجمعة المقبل، بعدما اختتمت أمس الثلاثاء منافسات دور الـ16 بتأهل منتخب المغرب على حساب منتخب إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 3-0 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما حقق منتخب البرتغال فوزًا عريضًا على منتخب سويسرا بستة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة البرازيل ضد كرواتيا فى ربع نهائي كأس العالم 2022



ويلتقي منتخب البرازيل مع نظيره منتخب كرواتيا، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022 يوم الجمعة المقبل.

وتنطلق المباراة في الخامسة عصرًا على ملعب المدينة التعليمية.

ويتسلح المنتخب البرازيلي بالأداء المميز الذي قدمه في مباراة دور الـ16 والانتصار الكبير على حساب منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، والعودة مرة أخرى للدور نصف النهائي بعد الغياب عنه في النسخة الماضية والتي ودعها من الدور ربع النهائي أمام منتخب بلجيكا.

فيما يأمل منتخب كرواتيا في مواصلة أدائه الجيد في المباريات الماضية، وإقصاء المنتخب البرازيلي من أجل التأهل للدور نصف النهائي للنسخة الثانية على التوالي من البطولة.

أليسون بيكر: مواجهة هجومنا تثير قلق الخصوم

وقال أليسون بيكر في تصريحات عقب مباراة كوريا الجنوبية: "نقول دائمًا إنه عندما يواجه خصومنا فينسيوس جونيور ورافينيا وريتشارلسون، ثم بعد الدقيقة 70 يشارك أنتوني ومارتينيلي يجب أن يتساءلوا ماذا سيفعلون أمامهم".

وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين العباقرة ولديهم جودة جيدة في الفريق وعلى دكة البدلاء".

ويلتقي منتخب البرازيل نظيره كرواتيا، يوم الجمعة المقبل في الخامسة عصرًا على استاد المدينة التعليمية.

واستطرد: "اللاعبون الذين يشاركون من على دكة البدلاء يصنعون الفارق".

وأكمل: "نحن أقوياء ونعرف أنه علينا أن نكون أقوياء في الدفاع، ونفعل ذلك ولدينا دفاع صلب، ولكننا نتلقى الأهداف بسبب جودة هجوم الخصوم".