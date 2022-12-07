التعليم: دعوة أولياء الأمور للمساهمة في مراقبة سلوكيات الأبناء

قال شادي زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تهيب بأولياء الأمور مراقبة نشاط أبنائهم علي الهواتف الذكية، في سبيل التفاعل مع الأحداث الجارية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن أولوية وزارة التربية والتعليم هو الحفاظ علي كافة الطلاب من جميع النواحي والمجالات المحيطة سواء من الناحية التعليمية او من الناحية السلوكية.

وأشار إلى أن الحفاظ على الطلاب من تعليمياً وسولكياً أهم أولويات وزارة التربية والتعليم، موضحاً أنه تم دعوة أولياء الأمور للمساهمة مع الوزارة في مراقبة سلوكيات الأبناء في المنزل.

وأكد أن ذلك في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية، مشيراً إلى أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي.