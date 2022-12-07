سياسى عراقى: الحكومة الجديدة تسعى لتعزيز العلاقات مع المحيط العربى

بدأت صباح اليوم الأربعاء، مباحثات القمة المصرية الأردنية العراقية على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان.

وتجري المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

تأتي هذه المباحثات في إطار الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة.

سياسى عراقى: نتائج القمة الثلاثية تحتاج لمزيد من التواصل فى ظل الحكومة العراقية الجديدة

من جانبه، قال السياسى والإعلامى العراقى محمد الفهد، ترجمت نتائج القمة الثلاثية التى جمعت مصر، الأردن، والعراق، عقب اجتماع قادة الدول الثلاث، تحتاج لمزيد من التواصل والجهود فى ظل الحكومة العراقية الجديدة، خاصة أن الحكومة الجديدة لديها برنامج وزارى يتضمن العديد من الملفات الداخلية ولا سيما الوضع الأمني والاستقرار السياسى، وخدمات مكافحة الفساد، وأيضًا لدى الحكومة الجديدة فى برنامجها السياسة الخارجية التى تتضمن تعزيز العلاقات مع المحيط العربى، مع الدول الجارة والدول العالمية، وفق حسن الجوار والمصالح المشتركة والتبادل المصلحى بين تلك الدول.

وأضاف الفهد فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه إذا ما أرادت هذه الحكومة استكمال نتائج القمة الثلاثية، فهى ستعمل على ترجمتها فى المستقبل، ولا سيما أن أول زيارة لتلك الحكومة كانت إلى الأردن، وبالتالي قد تذهب هذه الحكومة إلى ما ذهبت إليه هذه القمة الثلاثية التى كانت على عدة اجتماعات بدأت منذ عام 2019، 2020، 2021، فى القاهرة والأردن وبغداد هذه القمة ونتائجها بالرغم من اختلاف الحكومات ربما ستكون رهن البرنامج الحكومي الجديد وما تفكر به هذه الحكومة، ورؤية الحكومة الحالية تجاه العلاقات الخارجية، ولا سيما أن تلك النتائج تتعلق بالربط الكهربائي والتبادل التجارى، وكذلك فى مجال الاستثمارات ودور الدول الثلاث فى الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى فى المنطقة.

وتابع الفهد: "بالتالى تبحث الدول الثلاث عن مصالحها المشتركة ولا سيما أن تلك الدول من الدول العربية المؤثرة فى المنطقة".