الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ممثل الأغلبية: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية تهدف لمكافحة التهرب من الضرائب

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تصريحًا هامًا حول اللغط المثار خلال الساعات الماضية حول مشروع القانون الموحد المقدم من الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية.

وأكد ممثل الأغلبية، أن القانون يقتصر مجال عمله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول.

وأضاف المهندس رشاد، أن القانون لا يمس الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا يمس بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم.

وتابع: "هذا القانون يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) وأن العديد من الدول التي لها اقتصاديات قوية عدلت تشريعاتها لتجاوز هذا التقييم".

وطالب رشاد، المواطنين بالتأكد من البيانات قبل ترويجها وعدم المساهمة في نشر شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي.

وأكد ممثل الأغلبية أن مؤسسات الدولة حريصة على الحفاظ على حقوق مواطنيها وسرية وبياناتهم ولا يمكن أن تكون أداة لمس أمورهم الحياتية .

 

يذكر أنه أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس ، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه.

الامين العام لحزب مستقبل وطن الاجراءات الضريبية الجلسة العامة للمجلس الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس مجلس النواب زعيم الأغلبية قانون الاجراءات الضريبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

رهان واستهتار بحياة رضيع.. حكاية فيديو هز السوشيال ميديا

شهادات أولياء أمور أطفال حضانة الإسكندرية: «نفسية أولادنا تحطمت»

تفاصيل مرعبة.. حكاية محامى كرداسة: «راح ضحية قضية نفقة»

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

«الأوقاف» تُحيل واقعة «مقابض الإمام الحسين» إلى النيابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟