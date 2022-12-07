الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مسجل خطر تخصص فى سرقة الهواتف من داخل المساكن بالصف

ارشيفية
ارشيفية

 

تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مع مسجل خطر، تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من داخل المساكن بالصف.

 

وردت معلومات لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة الكائنة بدائرة القسم مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض 4 هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

 

بالانتقال والفحص تم ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة ، له معلومات جنائية وعثر بحوزته على 4 هواتف محمولة "جميعها مجهولة المصدر"- أجنة حديدية.

 

بمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتهم من بعض المساكن الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

 

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

النيابة مسجل خطر سرقة الهواتف المحمولة الصف

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