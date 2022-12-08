الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل إطلالات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية

درة
درة

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ أيام في نسخته الثانية في المملكة العربية السعودية بحضور طاغٍ لكبار النجمات في الوطن العربي والعالم وعلى رأسهم يسرا والممثلة التركية مريم أوزرلي والهندي العالمي شاروخان.

وظهرت يسرا بتصميم عالمي فرعوني باللون الذهبي الخالص مستوحى من ملكات مصر القدامى، وبمكياج هادىء، وكانت تسريحة الشعر انسيابية للغاية بظهرت بضفيرة  كبيرة للغاية.

وكالعادة يمكن أن نقول أن نجمة جميع المهرجانات قد تألقت في أكثر من ثوب وكانت موفقة للغاية، فدرة للغبار دائما على إطلالتها التي تختارها بعناية، فظهرت مرة بتصميم أخضر بالكامل من خامة الساتان على شكل السمكة، وظهرت بتصميم أخر مزخرف بالخرز، ظهرت فيه وكأنها ملكة من العصور الوسطى، حيث جاء مجسما وبفتحة من الأعلى.

أبرز المصممين العرب في مهرجان البحر الأحمر السينمائي (صور)

 


كما تألقت النجمة التركية صاحبة لقب السلطانة الأشهر في حريم السلطان مريم أوزرلي بتصميم فاتن للغاية، حيث ظهرت بفستان أسود أنيق من خامة التل مع شعرها الأصفر الانسيابي، وإكسسوارات أنيقة على الرقبة.

وبرعت نادين نسيب في اختيار إطلالة ممتازة من المصمم العالمي زهير مراد، حيث برزت بفستان كاشمير من خامة الساتان بالكامل عليه حزام في منطقة الوسط وبه بعض المكسرات من ناحية الصدر، ومفتوح أسفل القدم، ومن الخلف طوق طويل، أما تسريحة الشعر فكانت بسيطة للغاية.

وكما عودتنا سلمى أبو ضيف على الإطلالات الغريبة التي تختارها من دور الأزياء العالمية، فقد تألقت بثوب أحمر بالكامل مثبت بغطاء للرأس.

عرض عالمي أول كامل العدد لفيلم تجربة أداء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

نجمات مهرجان البحر الأحمر السينمائي يسرا درة زهير مراد

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