حياة كريمة: أطلقنا برنامج خطوة لغرس القيم الإيجابية في الأطفال

قالت أسماء عبالقادر، منسق حياة كريمة بالمنيا، إنه تم انتهاء فعاليات مبادرة "أنت الحياة بالأخضر"، لافتة إلى أنه في المنيا تمت في قرية المعصرة مركز ملوي، خلال الفترة من 1 حتى 6 ديسمبر.

وأضافت أسماء عبد القادر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، المذاع عبر فضائية extra news، أنه خلال مبادرة "أنت الحياة" تضافرت جهود العديد من الوزارات والمؤسسات في الدولة المصرية، مثل وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، المجلس القومي للمرأة، جامعة المنيا، شركة إيزا، والجامعة البريطانية، والهيئة العامة لتعليم الكبار، إضافة إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والأزهر الشريف، وذلك بهدف توفير حياة لائقة لسكان الريف المصري.

أوضحت أسماء عبدالقادر أنه تم خلال مبادرة "أنت الحياة" إطلاق العديد من الفعاليات؛ أهمها إطلاق العديد من القوافل الطبية، فيها تخصصات الرمد والأطفال، وباطنة ونساء وتوليد، مسالك بولية، عظام، جلدية، ونفسية، لافتة إلى أنه تم توقيع الكشف على أكثر من 1500 حالة، إضافة إلى مشارك الهيئة العامة لتعليم الكبار بقوافل امتحانات محو الأمية، من خلال قوافل ثابتة ومتنقلة، عن طريق طرق الأبواب لعرض الخدمات المتعددة لمحو الأمية.

وتابعت "أطلقنا برنامج خطوة نحو الأفضل لغرس القيم الإيجابية في الأطفال".