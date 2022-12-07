استشارى نفسى: «مينفعش نقول للمكتئب أنت لو صليت هتبقى كويس»

كشف الدكتور نبيل القط، استشاري الصحة النفسية، عن حقيقة بعض المشاكل الأخيرة التي انتشرت في المجتمع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن قلة الوازع الديني لدى البشر معيار أساسي للإصابة بالاكتئاب.

وأضاف أن الإيمان وعدم الإيمان ليس معيارًا للإصابة بالاكتئاب، لأن قلة الإيمان في حد ذاتها لا تؤدي للمرض النفسي، محذرًا من لوم المصاب بالاكتئاب بقلة إيمانه.

وتابع "لازم ننتبه مينفعش نقول للمكتئب أنت لو صليت هتبقى كويس أو لو أنت إيمانك بقي قوي هتبقى كويس، لأنه في أصل المكتئب يلوم نفسه، لكن لا بد من التعاطف معه".

وأشار إلى أن موسم الشتاء يعد أكثر المواسم عرضة للإصابة بالاكتئاب، مضيفًا أن الطبيعة كلها تكتئب في موسم الشتاء، مثل الأشجار وبعض الكائنات الحية تدخل في بيات شتوي، بسبب أن دورة الضوء في الكون تنخفض وتتفاعل معها الكائنات الحية.

ولفت إلى أن السيدات أكثر من الرجال عرضة للإصابة بالاكتئاب، بسبب طبيعة أجسادهن المتغيرة التي تشبه الطبيعة في تغيرها، مضيفًا أن الشعوب القاطنة بالمناطق المتطرفة من الكرة الأرضية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

