«قومي حقوق الإنسان»: زواج القاصرات يهدد الفتاة بالموت

علقت نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على ظاهرة زواج القاصرات وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

وقالت نهى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان من أحد أدواره نشر الثقافة فيما يخص حقوق الإنسان والطفل، مؤكدة أن ذلك موجود في خطة المجلس والأنشطة كلها على الأرض.

أضافت أن واقعة زواج طفل عريس بالشرقية من ابنة خالته يقودنا إلى موضع أكبر، وهو الزواج المبكر للأطفال أدى إلى الانفجار السكاني الكبير، موضحًا أن ذلك كله نتيجة حالة من غياب الوعي.

وأشارت إلى أن المعركة على الأرض هي معركة وعي وأن الموضع لن يتم معالجته إلا بالنزول لأرض الواقع، وإقناع الأهالي بعد زواج الأبناء إلا بوصوله حتى مرحلة اكتمال الأهلية.

وتابعت:"يهدد الفتاة بالموت وإنجاب أطفال مشوهين".