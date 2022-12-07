الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البنك الدولي يطلق تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن

البنك الدولي
البنك الدولي

أطلق البنك الدولي اليوم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، بالشراكة مع الحكومة الأردنية في فعالية عامة عُقِدت بمتحف الأردن في عَمَّان، بحضور ممثلين عن القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليون ووسائل الإعلام.

ويقدم تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن تقييماً لمسارات السياسات والاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ استناداً إلى أدلة وشواهد، وهذه المسارات يمكن أن تطلق الطاقات الاقتصادية الكامنة للمملكة، وتعمل على تحسين النواتج التي يسعى الشعب الأردني إلى تحقيقها، ويشمل ذلك الحلول المتكاملة للعلاقة المتداخلة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتعزيز قدرة المدن على خفض الانبعاثات الكربونية والصمود في مواجهة الصدمات، وإطلاق التمويل لتحقيق التنمية المراعية للمناخ وخلق فرص العمل.

ويدعم هذا التقرير الإجراءات المتخذة في إطار رؤية الأردن العشرية لتحديث الاقتصاد التي تضع الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء في صميم النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل.

في السياق، قال ناصر الشريدة، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، إن تغير المناخ يؤثر بالفعل على بلادنا وبشكل كبير. لذا تضع رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة كلاً من الممارسات المستدامة والاستثمارات الخضراء ركيزتين محوريتين لنمو الاقتصاد الأردني في المستقبل، كما توليهما أهمية بالغة للارتقاء بنوعية الحياة في البلاد.

البنك الدولي الحكومة الأردنية المناخ المسارات الطاقات الاقتصادية الشعب الأردنى المياه

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