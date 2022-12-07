تقرير تليفزيونى يفند مزاعم وادعاءات حول الاقتصاد المصرى

كشف تقرير عرضته extra news ردًا على مزاعم وادعاءات حول الاقتصاد المصري عن أن مصر تتبنى سياسة مرونة سعر الصرف، كما تتبنى الحكومة المصرية إجراءات لزيادة مستويات الإنتاج.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية تتبنى إصلاحات هيكلية لمواجهة تأثر الأسعار، كما أن البنك المركزي يضخ سيولة دولارية بشكل مستمر، لافتًا إلى أن هناك مجموعات عمل لتحديد الفجوة الدولارية وسبل سدها، كما بين أنه لم يصدر قرار بطرح عملة معدنية فئة جنيهين.

كان د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قال إن الاقتصاد المصري يواجه الكثير من الشائعات، مؤكدا حرص الدولة الرد على تلك الشائعات".

أضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عقد، اليوم، «ليس كل ما يُقال يجب أن نصدقه، لازم الأول نفكر فيه بالمنطقية نستمع لوجهات النظر المختلفة قبل ما نندفع في تشيير الأخبار اللي أغلبها في هذه الفترة بيبقى موجه أو مقصود به الإضرار بالاقتصاد المصري».

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة جمعت مجموعة من أهم التساؤلات والآراء والأفكار المغلوطة التي انتشرت عن الاقتصاد المصري في كتاب للرد على هذه الشائعات، وسوف تتم إتاحتها على المواقع الإلكترونية.