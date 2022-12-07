الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

« بسبب مشروع تسويقي» .. رفض دعوى تعويض ضد الأهلي

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى القضائية المقامة من محمد فراج علي، المحامي، بصفته وكيلا عن نبيل أباظة، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه من النادي الأهلي، بدعوى سرقة مشروع تسويقي له كان عرضه على مجلس إدارة النادي الأهلي السابق بقيادة حسن حمدي.

واختصت الدعوى التي حملت الرقم 1413 لسنة 2022 كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق حسن حمدي، ومدير التسويق السابق عدلي القيعي.

وذكر مقيم الدعوى أنه تم تسجيل فكرة تسويقه للنادي الأهلي في مكتب الشهر العقاري والتوثيق النموذجي في عام 2011 وأنه توجه إلى النادي الأهلي وعرض الفكرة على مدير التسويق بالنادي عدلي القيعي في 3 يناير 2012 بمكتبه بالنادي الأهلي بالجزيرة.

وتابع، أنه بسبب توقف النشاط الرياضي في فبراير 2012 عقب أحداث مباراة النادي الأهلي والنادي المصري والتي راح ضحيتها 74 مشجعًا، تم طلب تأجيل اللقاء مع مجلس الإدارة لحين إشعار آخر بسبب الأحداث.

إلا أنه فوجئ بتنفيذ فكرة المشروع في شهر مايو 2012، وبناءً على ذلك تم إرسال إنذار للشركة والنادي، وتم عمل محضر رقم 28 أحوال مركز شرطة السادات منوفية في أغسطس 2012، وصدر إلى مديرية أمن القاهرة في 11 سبتمبر 2012، تحت رقم 2644، ومنذ ذلك الوقت وهو في محاولات لإرجاع حقه.

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