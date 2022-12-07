بعد نشر الدستور تقرير عن «تشارلي».. «التعليم» توجه رسالة لأولياء الأمور

في أول تحرك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت بيانا صحفيا على ما نشرته «الدستور» أمس بشأن وصول لعبة تشارلي لعبة الموت لمدارس العمرانية وكشفت الحقيقة الكاملة، وحذرت أولياء الأمور بمتابعة أولاده وما يلعبونه.



وجاء البيان: «تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأولياء الأمور التأكيد على مراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف الذكية في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية».

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة إنها وجهت كافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتنبيه على مديري المدارس مراقبة أي أنشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم، وتنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي يسعى بعض الطلاب لتطبيقها على أرض الواقع.

كما تؤكد الوزارة أن الرقابة الأسرية باتت ضرورة ملحة وأولوية قصوى في ظل ممارسة بعض الطلاب لأنشطة خطرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية بما يؤثر على صحتهم النفسية والجسمانية، والتي تنعكس بدورها على أدائهم الدراسي.



وكانت قد نشرت «الدستور» تقريرا بالأمس يتضمن تداول رواد السوشيال ميديا منشورات تؤكد تعرض فتيات مدرسة بالعمرانية لموقف مريب بسبب لعبة «تشارلى»، إذ قامت الفتيات بعمل اللعبة داخل دورة المياه، وبعدها حاولت الفتاة أذية نفسها.

وقال أولياء الأمور فى التعليقات على الجروب الخاص بالمدرسة: «الإهمال وصل لإدارة المدرسة أن البنات يلعبوا لعبة زى دى وينزلوا الحمام علشان ينفذوها وبعدها تحاول البنت تقطع شرايين إيديها».

وقالت ولية أمر أخرى: «خايفة أودى بناتى المدرسة بيقولوا بيحصل حاجات مريبة جوا الحمامات لازم الإدارة تشوف المشكلة دى وتعرف إيه إللى بيحصل».



رد التعليم

بالتواصل مع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكد أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن من لديه أى مشكلة يتوجه بشكوى رسمية حتى يتم التحقيق منها.



ما هى لعبة تشارلى؟



-أشبه بألعاب التواصل الروحاني مثل "ويجا".

-تعتبر أحد الطقوس المكسيكية التقليدية القديمة.

-يقال إن اللاعبين ويكونون عادة من الأطفال أو المراهقين، ويتواصلون مع روح طفل يدعي "تشارلي" لاستدعائه ثم سؤاله وإجابته تكون بـ"لا" أو "نعم".

-تقوم اللعبة على وضع قلم رصاص فوق الآخر على قطعة ورقة مكتوب عليها «نعم..لا»، ويحيط بهما مربع مقسّم إلى أربعة أقسام ومكتوب في كل جزء عبارة yes وno موزعة بالتساوي.

-تبدأ اللعبة بطرح سؤال لمناداة «تشارلي»، مثل "تشارلي هل أنت هنا" أو "تشارلي، هل يمكننا اللعب"، ومن ثم الانتظار حتى تبدأ الأقلام بالتحرك.

-يقوم اللاعب بعدها بطرح الأسئلة، ويتولى "تشارلي" الإجابة من خلال تحريك القلم إلى إحدى الإجابات إمّا yes أو no.