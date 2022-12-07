الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فايز فرحات: تعددية مصالح العرب مع الغرب يمر عبر بوابة أمريكا

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن محاولة الوطن العربي في تعددية مصالحه مع العالم الخارجي من الصين شرقاً أو أمريكا غرباً يعمل على تعظيم مصالحه مع الولايات المتحدة ويخلق هامش حركة أكبر مع القوى الدولية.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن النظام العالمي يقوم على المصالح، موضحاً أن جزءاً كبيراً من المصالح هو خلق حالة من تعددية الأطراف وهذا ما يحدث الآن بالفعل.

وأشار إلى أنه في شهر يوليو الماضي كان هناك قمة عربية أمريكية، إضافة إلى القمة الأخرى مع الصين يؤكد أن العالم العربي والقوى العربية الرئيسية تساهم بالفعل في عملية الانتقال للنظام الدولي من زاوية محددة وهي الحفاظ على حالة التوازن في هذا النظام العالمي.

وأكد أن القمة العربية الصينية لغرض تنظيم العلاقات الصينية مع المنطقة العربية على الأقل من الناحية النظرية وعلى الأقل من ناحية حماية التوازن في المصالح وتحقيق عدالة لتوزيع الموارد الدولية.

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