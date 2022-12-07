إصابة موظف سقط من القطار فى الحوامدية

سقط شاب من قطار فى الحوامدية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار في الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن موظفا اختل توازنه، وسقط من القطار، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.