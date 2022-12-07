الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة موظف سقط من القطار فى الحوامدية

الامن
الامن

سقط شاب من قطار فى الحوامدية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار في الحوامدية. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن موظفا اختل توازنه، وسقط من القطار، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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