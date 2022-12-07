الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. وزيرة التخطيط تفتتح «مركز خدمات مصر» بأسوان

المركز
المركز

تفتتح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدًا الأحد، بحضور عدد من الوزراء، مركز الخدمات الحكومية النموذجي المتكامل "خدمات مصر" بمحافظة أسوان، والذي يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

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وقالت وزيرة التخطيط، إن مركز خدمات مصر هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، يأتي في ظل جهود الدولة لتطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور.

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وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي، البعد الخدمي، من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضا بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية.

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كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة، وتوفير النفقات الخاصة بانتقالات المواطنين بين الجهات المقدمة للخدمات مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة. 

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ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.

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ويقدم المركز الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة. 

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ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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التحول الرقمي التيسير علي المواطنين الخدمات الحكومية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية العمل الحكومي الشهر العقاري أسوان

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وائل لطفي

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