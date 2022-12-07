الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حياة كريمة» بالفيوم تنظم جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بالمراكز والقرى

مؤسسة حياة كريمة
مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تنظم جلسة الحوار المجتمعي الخامسة

عقدت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، جلسة الحوار المجتمعي الخامسة  للمراكز والقرى التى تستعد لإطلاق مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية فيها بداية من يناير المقبل.

IMG-20221207-WA0030

وقال الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي للمؤسسة، إنه تم عمل الحوار اليوم مع أهالي مركز الفيوم بقرية سنوفر، بحضور منار مصطفى، وعصام محمد منسقين حياة كريمة وعدد من متطوعي المؤسسة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد المحافظ، والسيد إبراهيم أبو طالب نائب رئيس مجلس مدينة الفيوم، وعبد التواب عبد القادر و عمرو أبو السعود أعضاء مجلس الشورى، و أيمن شكري و محمد محمود أعضاء مجلس النواب وعمدة قرية سنوفر، وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة وحشد كبير من أهالي قرى مركز الفيوم.

IMG-20221207-WA0025

وأضاف أن الحوار المجتمعى بدأ بكلمة سكرتير عام المحافظة، ثم تلاها كلمه النواب عن قرية سنوفر وتوابعها، ثم تلاها كلمة مديرة الحوار المجتمعى الخامس منسقة حياة كريمة منار مصطفى، حيث قامت بالترحيب بالحضور من المواطنين والجهات التنفيذيه و النواب الممثلين عن قرية سنوفر وتوابعها - مركز الفيوم.

IMG-20221207-WA0024

وقامت بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة ومراقبة المشروعات بعد التنفيذ والخدمات التي تقدمها المبادرة ومدي حرص للمبادرة على دعم مبدأ (الاستدامة)، والتعريف بالمظلة الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين .

IMG-20221207-WA0028

وتم خلال اللقاء الجماهيري عرض إمكانيات التطوع بالمؤسسة، كما عرضت منسق المبادرة، المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة  في مجال الصحه والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والاطفاء وانشاء المجمعات التجارية والأسواق.

IMG-20221207-WA0026

واكتمل الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقري مركز الفيوم (قرية سنوفر وتوابعها) تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقاً لكل مشروع تم عرضه.

IMG-20221207-WA0023
مؤسسة حياة كريمة بالفيوم تنظم جلسة الحوار المجتمعي الخامسة المرحلة الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات مع سيد تونسى بتهمة الاستيلاء على 4 مليارات جنيه

«حياة كريمة» بالفيوم تنظم جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بالمراكز والقرى

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

الابتكار الزراعي في ختام فعاليات دورة «فوود أفريكا»

غدًا.. وزيرة التخطيط تفتتح «مركز خدمات مصر» بأسوان

لجنة بالأمم المتحدة تناقش بيانات السلامة المرورية فى 3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟