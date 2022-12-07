«حياة كريمة» بالفيوم تنظم جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بالمراكز والقرى

عقدت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، جلسة الحوار المجتمعي الخامسة للمراكز والقرى التى تستعد لإطلاق مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية فيها بداية من يناير المقبل.

وقال الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي للمؤسسة، إنه تم عمل الحوار اليوم مع أهالي مركز الفيوم بقرية سنوفر، بحضور منار مصطفى، وعصام محمد منسقين حياة كريمة وعدد من متطوعي المؤسسة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد المحافظ، والسيد إبراهيم أبو طالب نائب رئيس مجلس مدينة الفيوم، وعبد التواب عبد القادر و عمرو أبو السعود أعضاء مجلس الشورى، و أيمن شكري و محمد محمود أعضاء مجلس النواب وعمدة قرية سنوفر، وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة وحشد كبير من أهالي قرى مركز الفيوم.

وأضاف أن الحوار المجتمعى بدأ بكلمة سكرتير عام المحافظة، ثم تلاها كلمه النواب عن قرية سنوفر وتوابعها، ثم تلاها كلمة مديرة الحوار المجتمعى الخامس منسقة حياة كريمة منار مصطفى، حيث قامت بالترحيب بالحضور من المواطنين والجهات التنفيذيه و النواب الممثلين عن قرية سنوفر وتوابعها - مركز الفيوم.

وقامت بتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة وما تقدمه المبادرة ومراقبة المشروعات بعد التنفيذ والخدمات التي تقدمها المبادرة ومدي حرص للمبادرة على دعم مبدأ (الاستدامة)، والتعريف بالمظلة الإجتماعية التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين .

وتم خلال اللقاء الجماهيري عرض إمكانيات التطوع بالمؤسسة، كما عرضت منسق المبادرة، المخطط المقترح للأعمال ضمن المرحلة الثانية حياة كريمة في مجال الصحه والتعليم والشباب والرياضة والطرق ونقاط الإسعاف والاطفاء وانشاء المجمعات التجارية والأسواق.

واكتمل الحوار بالاستماع لمقترحات ورغبات الأهالي بقري مركز الفيوم (قرية سنوفر وتوابعها) تمهيدا لدراسة إدراجها ضمن المخطط المقترح مع الجهات المعنية بها وفقاً لكل مشروع تم عرضه.