الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد إعلان مشاركة بيج رامي للمرة الثالث.. موعد مستر أولمبيا 2022

بيج رامي
بيج رامي

 

يكثر البحث في الوقت الحالي عن موعد مستر أولمبيا 2022 وهي البطولة الأشهر لرياضة كمال الأجسام فهي أكبر بطولة في لعبة كمال الأجسام للمحترفين؛ والتي تفصلنا أيام قليلة عن موعد إنطلاقها والذي يبدأ الخميس 15 ديسمبر 2022 وتنتهي الأحد 18 ديسمبر 2022.

موعد مستر أولمبيا 2022 

في هذا التقرير نوضح لكم موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 وأبرز المشاركين فيها من المصريين والعرب، والتي تُقام في منتجع وكازينو بلانيت هوليوود، وادي لاس فيغاس، نيفادا، في الولايات المتحدة الأمريكية.
 

اشتهرت بطولة مستر أولمبيا بعد أن حقق البطل المصري ممدوح السبيعي المشهور بـ بيج رامي لعامين على التوالي في مسابقة مستر أولمبيا لعامي 2020 و 2021 في فئة الوزن المفتوح.
 

موعد مستر أولمبيا 2022.. أبرز المشاركين المصريين والأساس بيج رامي

موعد مسابقة مستر أولمبيا 2022.. واستعدادات بيج رامي

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استعدادات البطل المصري بيج رامي للمشاركة الثالثة 
 

ومن المتوقع أن يشارك بيج رامي في مسابقة مستر أولمبيا 2022 استعدادًا لحصد اللقب من جديد حيث نشر فيديو بأداء سلسلة من الوضعيات الإلزامية بتمارين مثل انتشار خط الطول الأمامي، العضلة ذات الرأسين الأمامية المزدوجة، انتشار خط العرض الخلفي وأعمدة الصدر الجانبية.
 

أبرز المشاركين في بطولة مستر أولمبيا 2022 

يشارك كلا من محمد شعبان في  فئة الوزن المفتوح، وحسن مصطفى  في نفس الفئة، ومحمد العظيم يشارك في فئة وزن 212.

ومن الدول الشقيقة يشارك من الأردن محمد النسور في فئة الوزن المفتوح، وأحمد اشكناني من الكويت في فئة وزن 212.

وأنور البلوشي من عمان  في فئة وزن 212،  وأحمد فوزي من العراق في نفس الفئة. 
 

البطل المصري بيج رامي مستر أولمبيا 2022 موعد مستر أولمبيا 2022 كمال الأجسام فئة الوزن المفتوح 18 ديسمبر

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