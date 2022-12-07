الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المركزي الكندي يرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 4.25%

المركزي الكندي
المركزي الكندي

رفع البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة  قائلاً إن تحركاته القوية لكبح جماح التضخم كانت ناجحة ولكن الاقتصاد لا يزال شديد الحرارة.

وقال بنك كندا إن النمو الاقتصادي كان أقوى من المتوقع في الربع الثالث، مدعومًا بصادرات السلع الأساسية القوية، بحسب فرانس برس.

لكن في بيان ألمح إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا هو آخر رفع لسعر الفائدة في الوقت الحالي، مضيفاً "هناك أدلة متزايدة على أن تشديد السياسة النقدية يقيد الطلب المحلي".

وأشار إلى تباطؤ الاستهلاك مع اقتراب نهاية العام وتراجع في سوق الإسكان وبيانات أخرى تشير إلى أن "النمو سيتوقف بشكل أساسي حتى نهاية هذا العام والنصف الأول من العام المقبل".

واستشرافا للمستقبل، قال البنك إن مجلس إدارته سوف "يدرس ما إذا كان سعر الفائدة السياسى بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لإعادة التوازن بين العرض والطلب وإعادة التضخم إلى الهدف".

وقال للوكالة الفرنسية، كانت اللغة التي جاء بها بيان البنك المركزي الكندي، أكثر ليونة مما كانت عليه في الإشعارات السابقة التي حذرت بصراحة من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل.

وظل التضخم في كندا عند 6.9 في المائة في أكتوبر، مع زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات التي يشتريها الكنديون بانتظام.

وعلى الرغم من أن "ضغوط الأسعار قد تراجعت إلا أن البنك قال إن التضخم" لا يزال مرتفعًا للغاية وتظل توقعات التضخم قصيرة الأجل مرتفعة ".

واعتبرت فرانس برس، أن البنك سيحتاج إلى تقييم ما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة السبع هذا العام قد أدت إلى تباطؤ الطلب كما هو مأمول ، وكيف يتم حل تحديات العرض، وما إذا كان كل هذا يؤثر على التضخم.

البنك المركزي الكندي الفائدة سعر الفائدة التضخم الاقتصاد تحركاته القوية النمو الاقتصادي

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