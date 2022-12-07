الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير جيولوجي يكشف جهود الدولة في تطوير محطات مياه الشرب

الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد

كشف الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة الفيوم، عن جهود الدولة في تطوير محطات مياه الشرب في المحافظات.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن إحداث أي تنمية بدون توفير أي بنية أساسية في الدولة والتي تتمثل في توافر مصادر لمياه الشرب وتوافر كهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي.
وأضاف أن المياه من أهم المصادر التي يجب توافرها سواء للاستخدامات المنزلية أو الصناعية أو حتى الزراعية، مؤكداً أن كمية المياه في مصر تعتبر كمية محدودة في الوقت التي تشهد الدولة زيادة رهيبة من عدد السكان.
وأشار إلى أن هناك زيادة في الاحتياجات المائية الكثيرة وبالتالي الدولة مهتمة بتوفير مياه شرب صالحة للاستخدام وأن ذلك يتماشى مع خطة الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتماشياً مع خطة الدولة في التنمية المستدامة.
وأكد أن الدولة وضعت خطة أساسية لتوفير المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي في خطة يقدر عمرها بـ30 عاماً.

مواد متعلقة

أسيوط الجديدة.. نموذج عملي لاهتمام الدولة بمحافظات الصعيد

بوتين: روسيا تمتلك أسلحة نووية متطورة ولا نريد نشرها

حياة كريمة: تنفيذ 350 مشروعًا بمختلف القطاعات بالقليوبية

«مصر الخير» تكشف جهود التحالف الأهلي لدعم الأولى بالرعاية

«بهية» توضح جهود المؤسسة وما تقدمه للسيدات

«بسيونى»: بريطانيا لديها سجل سىء فى حقوق الإنسان

يوسف الحسينى: «مفيد فوزى كان البرنامج والمقال»

ناقد فني ناعيًا مفيد فوزى: «كان زعيم المشاغبين ويتقبل الخلاف»

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس مدرس متهم بضرب طفلة حتى وفاتها فى أسيوط

أيمن الجميل: المشروعات القومية توفر ملايين فرص العمل للشباب والقطاع الخاص شريك فى التنمية

المتهم بضرب طفلة حتى وفاتها بمدرسة ابتدائية ينكر الواقعة

باستثمارات 100 مليون دولار.. تدشين مصنع صديق للبيئة بالعاشر من رمضان

«حياة كريمة» تُعيد الحياة لأهالي قرية «العصارة» بأسيوط

واشنطن تمنع منح تأشيراتها لسياسيين السودانيين المعرقلين للاتفاق الإطاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟