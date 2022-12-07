خبير جيولوجي يكشف جهود الدولة في تطوير محطات مياه الشرب

كشف الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه بجامعة الفيوم، عن جهود الدولة في تطوير محطات مياه الشرب في المحافظات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن إحداث أي تنمية بدون توفير أي بنية أساسية في الدولة والتي تتمثل في توافر مصادر لمياه الشرب وتوافر كهرباء وصرف صحي وغاز طبيعي.

وأضاف أن المياه من أهم المصادر التي يجب توافرها سواء للاستخدامات المنزلية أو الصناعية أو حتى الزراعية، مؤكداً أن كمية المياه في مصر تعتبر كمية محدودة في الوقت التي تشهد الدولة زيادة رهيبة من عدد السكان.

وأشار إلى أن هناك زيادة في الاحتياجات المائية الكثيرة وبالتالي الدولة مهتمة بتوفير مياه شرب صالحة للاستخدام وأن ذلك يتماشى مع خطة الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين وتماشياً مع خطة الدولة في التنمية المستدامة.

وأكد أن الدولة وضعت خطة أساسية لتوفير المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي في خطة يقدر عمرها بـ30 عاماً.