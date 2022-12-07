عرضت فضائية Extra news، تقريراً عن اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد.

وخلال التقرير قال هيثم البدري، مراسل فضائية "Extra news"، إن أسيوط الجديدة ظلت لسنوات بها عزوف من مواطني محافظات الصعيد وخاصة محافظة أسيوط.

وأضاف أن مدينة أسيوط الجديدة نموذج عملي لاهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، موضحاً أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وضعت خطة طموحة للارتقاء بمستوى المدن الجديدة، سواء بمدينة أسيوط الجديدة شرق أسيوط أو مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط.

وأشار إلى أن الخطط جعلت نسب الإشغال في هذه المدينة إلى نسب إسكان مرتفعة، إضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الأساسية للمواطنين.