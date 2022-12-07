رئيسة المفوضية الأوروبية: قانون خفض التضخم الأمريكي قد يحدث تشوهات في المنافسة

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي أقره الرئيس جو بايدن في أغسطس الماضي من شأنه إحداث "تشوهات بتفضيل، على سبيل المثال، الشركات الأمريكية".

وأشارت فون دير لاين في كلمة لها خلال حدث بجامعة "بوكوني" الخاصة بمدينة ميلانو، إلى أن منطق "اشترِ أمريكي"، هو الذي يمكن أن يؤدي إلى "التمييز ضد الشركات الأوروبية".

وقالت: "إن الخطة الاستثمارية الضخمة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة في إطار (قانون خفض التضخم) سيجعل الولايات المتحدة تنضم إلينا في إزالة الكربون من اقتصادها، لأنها ثاني أكبر بلد مصدر للانبعاثات في العالم".