السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر، بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى معوض رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف ومروة هشام بركات، الرؤساء بالمحكمة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت وعبد المسيح فل.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4075 لسنة 2011 كلي شرق القاهرة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التزوير في محرر رسمي، وكان ذلك عن طريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعداه في ذلك بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلها زورا بتوقيعات للمختصين بتلك الجهة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية وعلامة إحدى الجهات الحكومية "مكتب توثيق الدخيلة"، بأن اصطنعه على غرار القوالب الصحيحة منها واستعمله بأن مهر به المحرر المزور المبين بالتهمة الأولى محل التحقيقات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم، أنه استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه لمكتب توثيق مدينة نصر أول وأثبت به ملكيته لعين سكنية.