«الأوقاف» تعقد الدورة العلمية المتخصصة لأئمة وقيادات الجزائر

عقدت محاضرات اليوم الثاني للدورة العلمية المتخصصة لأئمة وقيادات دولة الجزائر الشقيقة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الأربعاء ، حيث عقدت المحاضرة الأولى للدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، بعنوان: "قواعد الفقه الكلية"، وذلك لعدد ( ٥ ) علماء من أئمة الجزائر، وقدم لهذه المحاضرة الشيخ هيثم محمد رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفي محاضرته رحب الدكتور هاني تمام بضيوف مصر من أئمة وقيادات وزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وبزملائهم المصريين، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبهذا الصرح العظيم أكاديمية الأوقاف الدولية التي تعد صرحًا علميًّا متميزًا لنشر الفكر الوسطي المعتدل المستنير داخل مصر وخارجها.

وأكد أن قواعد الفقه الكلية وضعت لضبط الفروع الفقهية المنتشرة في علم الفقه ومن يكون على دراية منضبطة بقواعد الفقه الكلية يستطيع من خلالها أن يتعرف على أحكام الجزئيات، وأن يضبط أحكام الفقه، ومن هذه القواعد قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، وتهدف هذه القاعدة إلى ربط الأعمال بالنية.

كما أوضح أن قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار" من أهم القواعد الفقهية التي تدل على عظمة هذا الدين، وهي منبثقة من قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا ضرر ولا ضرار"، وأن مضمون القاعدة: النهي عن الإضرار بالناس كل الناس، فالشريعة تنفي الضرر والإفساد، وذلك يكون بمنع وجوده أصلًا، أو برفعه وإزالته بعد وجوده.

فى سياق متصل، أطلقت وزارة الأوقاف برنامج "التحفيظ عن بُعد"، في إطار اهتمامها وعنايتها بالقرآن الكريم (تلاوة وحفظا وفهما)، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده، وعملًا على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

الشريحة المستهدفة:

يستهدف البرنامج المراحل الآتية:

• مرحلة الروضة.

• المرحلة الابتدائية.

• المرحلة الإعدادية.

• المرحلة الثانوية.

• المرحلة المفتوحة (للجميع).

المزايا:

• يُمنح المشارك شهادة ختم القرآن الكريم وفهم معانيه من وزارة الأوقاف.

• ضم المتميزين لعضوية المقارئ القرآنية بوزارة الأوقاف.

• التحاق الراغبين من الحفظة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم مباشرة.

• إعطاء الأولوية للمشاركة في المسابقات القرآنية المحلية والدولية.

• جوائز للأكثر تميزًا.