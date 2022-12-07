إيداع رضيع بدور رعاية بعد العثور عليه أمام مدخل عقار بالمقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية إيداع طفل حديث الولادة تم العثور عليه بمدخل أحد العقارات بالمقطم، وذلك لإحدى دور الرعاية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أحد الأشخاص بعثوره على طفل "حديث الولادة "لا توجد به إصابات ظاهرية" بمدخل أحد العقارات، وتداول مقطع فيديو على تطبيق "إنستجرام" متضمنًا العثور على الطفل.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد "السيدة القائمة بالتخلي عن الطفل".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأن الطفل الذي قامت بالتخلي عنه هو (نجل شقيقتها) وقيامها بالتخلي عن الطفل بالمنطقة محل العثور بناء على طلب شقيقتها (والدة الطفل).

وضبطت والدة الطفل وبمواجهتها بما جاء بأقوال شقيقتها أيدتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.