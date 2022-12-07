أداء الاقتصاد المصري.. الحكومة ترد على مزاعم نقص الدواء في مصر

شهدت الفترة الماضية إثارة العديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له، إذ طالت هذه الشائعات مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة ومنها الدواء.

وانتشرت المزاعم والادعاءات بشأن نقص الدواء والمستلزمات الطبية، والزعم بنقص أدوية الأورام بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، والادعاء بتخفيض المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية في الموازنة العامة الجديدة.

وفـي التقرير التالي يرصد "الدستور" كيف تعاملت الدولة وردت علـى تلـك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلـى المصــادر الرسـمية والدولية الموثوقة.

نفت كل مـن وزارتـي الصحـة والسـكان والتعليـم العالـي والبحـث العلمـي وجـود نقـص فـي الأدوية والمسـتلزمات الطبيـة بمستشـفيات وزارة الصحة والمستشـفيات الجامعيـة علـى مسـتوى الجمهوريـة، وأكـدت الوزارتـان أنـه لا صحــة لوجــود نقــص فــي الأدويــة أو المســتلزمات الطبيــة والوقائيــة بمستشــفيات وزارة الصحــة والمستشفيات الجامعية علـى مسـتوى الجمهوريـة.

كما شددتا علـى توافـر كل الادويـة والمسـتلزمات الطبيـة والوقائيـة بشـكل طبيعـي سـواء بمستشـفيات وزارة الصحـة أو الجامعيـة، وأن المخـزون الاسـتراتيجي منهـا آمـن ومطمئـن، وأشارتا إلـى أن هنـاك متابعـة مسـتمرة لموقـف توافرهـا بـكل المستشـفيات، وضـخ أي كميـات إضافيـة منهـا فـي حالـة الاحتيـاج، مـن خـلال التنسـيق مـع الهيئـة المصريـة للشـراء الموحـد واإلمـداد والتمويـن الطبـي وإدارة التكنولوجيـا الطبيـة.

وفي سياق متصل أكــد رئيــس الوزراء اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع صناعة الدواء، باعتبــاره أحد القطاعات الجاذبة للاسـتثمار، مـع العمـل علـى تعظيـم الامكانات التـي تمتلكهـا مصـر؛ بهـدف دعـم التنافسـية العالميـة فـي مجـال صناعــة الدواء.

ومن أجـل جـذب المزيـد مـن الاسـتثمارات لسـوق الـدواء المصريـة، وتوطيـن صناعـة المسـتحضرات الطبيـة والحيوية، تواصلـت هيئـة الـدواء المصريـة مـع شركاء الصناعة الدوليين، وأكـدت الهيئـة أنهـا تعمل وفـق أولويـة تسـتهدف ضمان توافـر دواء آمن وفعال بجـودة عاليـة للمواطـن المصـري.

مـع المسـاهمة فـي فتـح أسـواق جديـدة، وزيـادة حجـم الصـادرات الدوائيـة المصريـة، فضـا عـن وضـع مصـر علـى خريطـة سـوق الـدواء العالميـة.

وأكــدت وزارة الصحــة والســكان أن مدينــة الــدواء المصريــة تُعــد أكبــر صــرح لألدويــة بالشــرق األوســط، ومــن المستهدف ان تصبح مركزا اقليميا وعالميا لصناعـة الـدواء بمـا يتواكـب مـع التكنولوجيـا العالميـة، وأن توطيـن صناعة الدواء في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي مـن أهـم أهـداف القيـادة السياسـية.

ومن جهته أكـد رئيـس الهيئـة المصريـة للشـراء الموحـد واإلمـداد والتمويـن الطبـي وإدارة التكنولوجيـا الطبيـة أنـه سـيتم البـدء في تنفيـذ 6 مخـازن علـى مسـتوى الجمهوريـة، تشـمل مخزنـا بالقاهـرة، و5 ً مخـازن فرعيـة فـي عـدة محافظـات، وفقا لمعاييـر جـودة التخزيـن العالميـة، كمـا أنـه يتـم بحـث تزويـد المخـازن بغـرف لحفـظ الامصـال تصـل إلـى -80 درجة مئويـة.

وعلى صعيد التعــاون مــع منظمــة اليونســيف، يتــم التنســيق التخــاذ مصــر كمركــز إقليمــي لتوفيــر احتياجــات المنظمـة فـي عمليـات الاغاثـة إقليميا، ممـا سـيتيح الاسـتفادة مـن المخـازن االسـتراتيجية بتوفيـر منطقـة حـرة.

ومـن المقـرر أن تلبـي مصـر دعـوة منظمـة اليونسـيف للمشـاركة فـي مؤتمـر الامـداد الطبـي الدولي بمدينـة كوبنهاجن بالدنمــارك نهايــة نوفمبر، ويمكــن لهــذه المشــاركة أن تضمــن التســويق للصناعــات الطبيــة المصريــة مما يوجـد أسـواقا وفرصًا تصديريـة لهـا، فضلا عـن التعـرف علـى أفضـل الاليـات التـي يمكـن الاسـتعانة بهـا فـي إطـار تحديـث الصناعـة الوطنيـة.

حقيقة نقص أدوية الأورام

أكــدت "الهيئــة المصريــة للشــراء الموحــد واإلمــداد والتمويــن الطبــي وإدارة التكنولوجيــا الطبيــة" أنه لا صحــة لوجـود نقـص فـي أدويـة الاورام بمختلـف المستشـفيات الحكوميـة علـى مسـتوى الجمهوريـة، مشـددة علـى توافـر جميـع الادويـة بشـكل طبيعـي بمـا فيهـا المسـتحضرات المدرجـة ضمـن بروتوكـولات عـاج الاورام والمسـتلزمات الطبيــة الخاصــة بمرضــى الاورام، دون وجــود أي نقــص فيهــا، وأن المخــزون االســتراتيجي منهــا آمــن ومطمئــن.

حقيقة تخفيـض المخصصات الماليـة للمستشـفيات الحكوميـة

الحكومــة حريصــة كل الحرص، ووفقــا لالســتحقاقات الدســتورية علــى النهــوض بقطــاع الصحــة وعلــى توجيه المـوارد الالزمـة لتحقيـق طفـرة حقيقيـة فـي الخدمـات المقدمـة مـن هـذا القطـاع.

زيادة نســبة المصروفــات الخاصــة بالهيئــات الخدميــة ومــن أهمهــا المستشــفيات الحكوميــة مــن إجمالي مصروفـات قطـاع الصحـة بمشـروع موازنـة 2022/2023؛ حيـث يقـدر إجمالـي المصروفـات الخاصـة بالهيئـات الخدميـة نحـو 41.4 مليـار جنيـه مقارنـة بإجمالـي 128.1 مليـار جنيـه هـي إجمالـي مصروفـات قطـاع الصحـة ككل بمشــروع موازنــة 2022/2023.