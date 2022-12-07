الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 72 ألف جنيه

حبس سيدة صرفت أدوية لوالدها المتوفي بأذونات مزورة

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدة بتهمة بتهمة تزوير أذونات صرف أدوية أورام لوالدها بأسعار غاليه غير الأدوية التي يتناولها، بقيمة مالية قدرت بمبلغ ٧٢ ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمة تدعى رضا، تقوم بصرف أدوية خاصة بالأورام لوالدها المريض بالسرطان، وقامت بتزوير أذونات صرف الأدوية، بأدوية جديدة باهظة الثمن، واستمرت في صرف الأدوية حتي بعد وفاة والدها شهر مايو الماضى  ثم تقوم ببيعها.

وجاء في أقوال المتهمة أمام جهات التحقيق أنها تعاني من ظروف مادية صعبه، وقامت بذلك من أجل توفير معيشة لاسرتها، وبعد وفاة والدها استمرت في ذلك وكانت تبيع الأدوية كلها حتي التي  كان يتناولها والدها.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمه يفيد بقيام إحدى السيدات بتزوير أذونات صرف أدوية لوالدها، حتي بعد وفاته، وبالتحرى حول الواقعه تبين صحتها وأمكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

المؤبد لـ 5 أشخاص بتهمة قتل صاحب شركة وإخفاء جثته بالمنوفية

مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل وفد وزارة التخطيط

خسر حياته غدرًا.. المحامي ضحية قضية «النفقة» أب لطفلين وزوجته حامل

«الأسس الصحيحة لتربية الأبناء».. ندوة بمركز إعلام زفتى في الغربية

السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر

نادي القصة بأسيوط يحتفل بمرور 20 عاما على تأسيسه.. ويكرم البطل والبلكي وزهران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟