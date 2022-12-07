حبس سيدة صرفت أدوية لوالدها المتوفي بأذونات مزورة

بقيمة 72 ألف جنيه

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سيدة بتهمة بتهمة تزوير أذونات صرف أدوية أورام لوالدها بأسعار غاليه غير الأدوية التي يتناولها، بقيمة مالية قدرت بمبلغ ٧٢ ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمة تدعى رضا، تقوم بصرف أدوية خاصة بالأورام لوالدها المريض بالسرطان، وقامت بتزوير أذونات صرف الأدوية، بأدوية جديدة باهظة الثمن، واستمرت في صرف الأدوية حتي بعد وفاة والدها شهر مايو الماضى ثم تقوم ببيعها.

وجاء في أقوال المتهمة أمام جهات التحقيق أنها تعاني من ظروف مادية صعبه، وقامت بذلك من أجل توفير معيشة لاسرتها، وبعد وفاة والدها استمرت في ذلك وكانت تبيع الأدوية كلها حتي التي كان يتناولها والدها.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمه يفيد بقيام إحدى السيدات بتزوير أذونات صرف أدوية لوالدها، حتي بعد وفاته، وبالتحرى حول الواقعه تبين صحتها وأمكن ضبطها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.