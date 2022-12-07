الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لينك الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي

بحث تكراري من قبل العديد من المواطنين بمحرك "جوجل" الشهير، حول طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع اعلان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 

بالتزامن مع تسائل الكثير عن كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، وخطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، نقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر.

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تسجيل الدخول.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

يستطيع المتقدم بطلب شقة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الإعلان العاشر لاستعلام عن الوحدات السكنية من خلال عدة خطوات وهي:

-يتم الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط هنــا.

-ثم يتم اختيار رقم الإعلان المتقدم فيه المستعلم وهو الاعلان العاشر.

-ويليه كتابة بيانات المتقدم بطلب التخصيص بدقة وبشكل صحيح حتى يتم الاستعلام.

-ويليه خطوة إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم للبطاقة الشخصية.

-تحديد موعد دفع إيصال جدية الحجز، ثم الضغط على كلمة استعلام.

-وعندها تظهر للمستعلم كافة البيانات المستعلم عنها عن الوحدة المطلوبة.

الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي 

كما أنه يمكن للمتقدمين الاستعلام عن وحداتهم سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طريق التواصل تليفونيًا مع خدمة العملاء من أي تليفون أرضي أو هاتف محمول على الأرقام التالية:

الخط الساخن على رقم 5777

5999

1188

090071117

يذكر أن وزارة الإسكان الاجتماعي، كانت أعلنت عن طرح الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين، حيث تم رفع أسعار الشقق كاملة التشطيب إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه حيث تصل المساحات المطروحة إلى 150 م2 لفئة متوسطي الدخل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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