قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2023 ­­­­­­­­­­

صدق الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2023.

جاء الإعلان خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، وأعلن فيه قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، على أن يتم استقبالهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20-12-2022، وفقاً للشروط الآتية:-

أولاً: المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2002 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى آخر يناير 2023.

وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الإمتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول سبتمبر2022 حتى أخر يناير 2023، كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من عام 2003، خريجى العام الدراسى 2021/2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى أخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 18/1/2023 وتسجيلهم وإجراءالكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 2/2 حتى 16/2/2023.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من جميع السنوات حتى عام 2002 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول أغسطس 2022 حتى أخر يناير 2023، كذا مواليد الفترة من 1/1 حتى 30/6 من مواليد 2003 خريجى العام الدراسى 2021/2022 الفترة من أول فبراير 2022 إلى أخر يناير 2023 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إاعتباراً من 11/2/2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة إعتباراً من18/2 وحتى 21/2/2023.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2003 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2021/2022، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2002 وما قبلها من خريجى العام الدراسى 2021/2022، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة , على أن يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتباراً من 20/12/2022، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 9/1 وحتى 1/2/2023.

رابعاً: غير ذوي المؤهلات (العاديين):-

مواليد اشهر (أبريل / مايو / يونيو) عام 2003 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم 15/2/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة فى الفترة من 22/2 وحتى 7/3/2023.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب.

- فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من غير ذوى المؤهلات (العاديين) فقط.

- فصيلة الدم

- أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الإمتياز/التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض).

- وثيقة الزواج للمتزوجين

- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها

- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه

- قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى (https://tagned.mod.gov.eg).

كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الإستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي ([email protected])، وخدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02)، وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات على الرقم المختصر (15499).